РИАМО - 19 мая. За время действия ограничительных мер из-за коронавируса в Подмосковье выявили свыше 18 тысяч случаев нарушения режима самоизоляции, сообщил РИАМО во вторник заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.
«Сотрудниками правоохранительных органов и органов государственной власти, а также с помощью видеокамер системы «Безопасный регион» в Московской области с момента ввода ограничительных мер выявлено 18,5 тысяч нарушений режима самоизоляции», - сказал Каратаев.
С начала действия пропускного режима сотрудники ГИБДД проверили более 1,6 миллиона транспортных средств, из них 13,7 тысячи были без пропусков.
Мониторинг общественных мест с помощью видеокамер системы «Безопасный регион» выявил наибольшее количество фактов нарушения самоизоляции граждан в Дзержинском, Жуковском, Котельниках, Красногорске и Пушкине.
В эти выходные на территории Подмосковья низкий индекс самоизоляции был зафиксирован в Котельниках, Пушкине, Солнечногорске, Ступине, Егорьевске, Наро-Фоминском, Дмитровском и Богородском городских округах.
«Ограничения пока не сняты, электронные пропуска действуют. Угроза пока не миновала, всем уже хорошо известные правила нам все еще нужны. Поэтому просим жителей и гостей Подмосковья с пониманием отнестись к необходимым требованиям соблюдения режима самоизоляции», - отметил Каратаев.
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Текстовая трансляция
19 МАЯ
- Правительство РФ выделило более 150 миллионов рублей на выплаты работникам социальных организаций Подмосковья.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В Московской области за сутки скончались три пациента с коронавирусном, за весь период скончался 271 человек.
- Аэропорты Московского региона смогут полностью восстановить работу не ранее 2023 года. По прогнозам аналитиков, авиаотрасль потребует дополнительной помощи в размере 30 миллиардов рублей.
- За сутки в России зарегистрировали 9 263 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 898 заболевших. В Москве - 3 545.
- Около 3 тыс пропусков для пациентов с Covid‑19 и ОРВИ аннулируются в Москве ежедневно. В городе соблюдение режима изоляции контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения и сервиса «Социальный мониторинг».
- Еще 2583 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Для подтверждения отсутствие у человека Covid‑19 проводятся специальные исследования.
- Более 2 тыс студентов присоединились к борьбе с Covid‑19 в медучреждениях Москвы. В рамках практической подготовки они ходят в медицинские учреждения города для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией.
- За сутки в столице скончался еще 71 пациент с коронавирусом.
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