РИАМО - 19 мая. За время действия ограничительных мер из-за коронавируса в Подмосковье выявили свыше 18 тысяч случаев нарушения режима самоизоляции, сообщил РИАМО во вторник заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

«Сотрудниками правоохранительных органов и органов государственной власти, а также с помощью видеокамер системы «Безопасный регион» в Московской области с момента ввода ограничительных мер выявлено 18,5 тысяч нарушений режима самоизоляции», - сказал Каратаев.

С начала действия пропускного режима сотрудники ГИБДД проверили более 1,6 миллиона транспортных средств, из них 13,7 тысячи были без пропусков.

Мониторинг общественных мест с помощью видеокамер системы «Безопасный регион» выявил наибольшее количество фактов нарушения самоизоляции граждан в Дзержинском, Жуковском, Котельниках, Красногорске и Пушкине.

В эти выходные на территории Подмосковья низкий индекс самоизоляции был зафиксирован в Котельниках, Пушкине, Солнечногорске, Ступине, Егорьевске, Наро-Фоминском, Дмитровском и Богородском городских округах.

«Ограничения пока не сняты, электронные пропуска действуют. Угроза пока не миновала, всем уже хорошо известные правила нам все еще нужны. Поэтому просим жителей и гостей Подмосковья с пониманием отнестись к необходимым требованиям соблюдения режима самоизоляции», - отметил Каратаев.

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Текстовая трансляция

19 МАЯ

- Правительство РФ выделило более 150 миллионов рублей на выплаты работникам социальных организаций Подмосковья.

«В соответствии с поручением президента, доплаты будут предоставлены сотрудникам социальных учреждений за период с 15 апреля по 15 июля. Речь идет не только о тех, кто работает с коронавирусными пациентами, но и о тех, кто оказывает помощь социально незащищенным жителям», — подчеркнул спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Московской области за сутки скончались три пациента с коронавирусном, за весь период скончался 271 человек.

- Аэропорты Московского региона смогут полностью восстановить работу не ранее 2023 года. По прогнозам аналитиков, авиаотрасль потребует дополнительной помощи в размере 30 миллиардов рублей.

- За сутки в России зарегистрировали 9 263 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 898 заболевших. В Москве - 3 545.

- Около 3 тыс пропусков для пациентов с Covid‑19 и ОРВИ аннулируются в Москве ежедневно. В городе соблюдение режима изоляции контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения и сервиса «Социальный мониторинг».

- Еще 2583 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Для подтверждения отсутствие у человека Covid‑19 проводятся специальные исследования.

- Более 2 тыс студентов присоединились к борьбе с Covid‑19 в медучреждениях Москвы. В рамках практической подготовки они ходят в медицинские учреждения города для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией.

- За сутки в столице скончался еще 71 пациент с коронавирусом.