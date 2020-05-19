РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 мая. В Балашихе за минувшие сутки выявили 10 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заразившихся в округе составило 1054 человека, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидситуации в регионе.
В Подмосковье за сутки зафиксировали 898 новых случаев заражения Covid-19.
«На данный момент в Московской области зарегистрировали 29 188 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 3 614 человек выписали домой из стационаров, 271 скончался из-за развившихся осложнений. Всего 1054 случая заболевания зафиксировано в Балашихе», – говорится в сообщении.
В Московской области введен ряд ограничений из-за коронавируса. В регионе действуют самоизоляция и масочный режим.
В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30. Специалисты могут ответить на все интересующие вопросы.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
19 МАЯ
- Правительство РФ выделило более 150 миллионов рублей на выплаты работникам социальных организаций Подмосковья.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В Московской области за сутки скончались три пациента с коронавирусном, за весь период скончался 271 человек.
- Аэропорты Московского региона смогут полностью восстановить работу не ранее 2023 года. По прогнозам аналитиков, авиаотрасль потребует дополнительной помощи в размере 30 миллиардов рублей.
- За сутки в России зарегистрировали 9 263 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 898 заболевших. В Москве - 3 545.
- Около 3 тыс пропусков для пациентов с Covid‑19 и ОРВИ аннулируются в Москве ежедневно. В городе соблюдение режима изоляции контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения и сервиса «Социальный мониторинг».
- Еще 2583 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Для подтверждения отсутствие у человека Covid‑19 проводятся специальные исследования.
- Более 2 тыс студентов присоединились к борьбе с Covid‑19 в медучреждениях Москвы. В рамках практической подготовки они ходят в медицинские учреждения города для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией.
- За сутки в столице скончался еще 71 пациент с коронавирусом.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии