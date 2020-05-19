РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 мая. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 74 новых случая заражения коронавирусом, всего с начала пандемии Covid-19 диагностировали в 1498 случаях, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за сутки выявлено 898 новых случаев заражения коронавирусом.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 29188 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 271 заболевший. Выздоровели и выписались 3614 человек. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 1498», - говорится в сообщении.

По состоянию на 18 мая в горокруге насчитывалось 1424 случая заражения коронавирусом.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области, и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.