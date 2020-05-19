РИАМО - 19 мая. Больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом в Московской области выявили в городском округе Красногорск — 74 случая заражения Covid-19, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

На втором месте по числу новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки — Клин, где зафиксировали 53 случая инфицирования.

Также в Шатуре выявили 41 случай заражения коронавирусом, а в Подольске — 40 случаев инфицирования. По 37 случаев выявили в Коломне и Щелкове, еще 34 случая зарегистрировали в Сергиево-Посадском округе, по 32 случая — в Богородском округе и Домодедове.

В Орехово-Зуевском округе выявили 29 новых случаев заболевания, в Химках — 28, в Воскресенске — 23, во Фрязине — 22, в Пушкине — 21, а в Жуковском — 20. По 19 новых случаев зафиксировали в Долгопрудном, Егорьевске, Одинцове, Солнечногорске, еще 18 — в Королеве, 17 — в Люберцах.

Кроме того, в Истре зарегистрировали 15 новых случаев инфицирования, в Раменском округе и Мытищах — по 14, в Ивантеевке — 12. Также в Дмитровском округе, Луховицах, Реутове, Шаховской зафиксировали по 11 новых случаев, а в Балашихе и Лыткарине — по 10, в Электростали — девять случаев.

По восемь случаев заражения выявили в Волоколамске, Озерах, Талдоме, еще по семь — в Зарайске, Наро-Фоминске и Ступине. Также по шесть случаев инфицирования зафиксировали в Дзержинском, Краснознаменске, Ленинском округе, Рошале, по пять — в Лосино-Петровском, Павловском Посаде и Серпухове.

В Лотошине и Рузе выявили по четыре случая заражения, в Котельниках, Серебряных Прудах и Чехове — по три. Также по два случая инфицирования выявили в Бронницах и Пущине, а в Дубне, Звездном городке, Кашире и Электрогорске — по одному.

Ни одного случая заражения не выявили во Власихе, Красноармейке, Можайске, Протвине и Черноголовке.

В медучреждениях Подмосковья проходят лечение пациенты из Москвы и других регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье выявлено 3 165 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе около 1,5 тысячи человек из Москвы.

Гражданам рекомендуют соблюдать введенные в Подмосковье правила самоизоляции. При появлении любых симптомов ОРВИ необходимо сразу вызывать врача.

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