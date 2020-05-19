РИАМО - 19 мая. Городские округа Лобня и Балашиха демонстрируют самый высокий уровень самоизоляции жителей в Подмосковье, следует из данных «Яндекса».

По состоянию на 12 часов вторника, индекс самоизоляции в Лобне и Балашихе (микрорайон Железнодорожный) составляет 3 балла, в Ивантеевке и Королеве – 2,7 балла, в Лыткарине и Красногорске – 2,6 балла.

В Москве индекс самоизоляции равен 2,1 балла (до 3 баллов на территории ТиНАО).

Во время пандемии коронавирусной инфекции жители Московского региона обязаны соблюдать режим самоизоляции. Уровень самоизоляции ежедневно фиксируется «Яндексом», он может колебаться в пределах от нуля до пяти баллов. Чем выше индекс - тем меньше людей на улицах, а значит, коронавирусу сложнее распространяться.

За минувшие сутки в Москве подтвердили 3545 новых случаев заражения Covid-19, в Подмосковье - 898 случаев.

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Текстовая трансляция

19 МАЯ

- Правительство РФ выделило более 150 миллионов рублей на выплаты работникам социальных организаций Подмосковья.

«В соответствии с поручением президента, доплаты будут предоставлены сотрудникам социальных учреждений за период с 15 апреля по 15 июля. Речь идет не только о тех, кто работает с коронавирусными пациентами, но и о тех, кто оказывает помощь социально незащищенным жителям», — подчеркнул спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Московской области за сутки скончались три пациента с коронавирусном, за весь период скончался 271 человек.

- Аэропорты Московского региона смогут полностью восстановить работу не ранее 2023 года. По прогнозам аналитиков, авиаотрасль потребует дополнительной помощи в размере 30 миллиардов рублей.

- За сутки в России зарегистрировали 9 263 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 898 заболевших. В Москве - 3 545.

- Около 3 тыс пропусков для пациентов с Covid‑19 и ОРВИ аннулируются в Москве ежедневно. В городе соблюдение режима изоляции контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения и сервиса «Социальный мониторинг».

- Еще 2583 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Для подтверждения отсутствие у человека Covid‑19 проводятся специальные исследования.

- Более 2 тыс студентов присоединились к борьбе с Covid‑19 в медучреждениях Москвы. В рамках практической подготовки они ходят в медицинские учреждения города для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией.

- За сутки в столице скончался еще 71 пациент с коронавирусом.