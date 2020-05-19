РИАМО - 19 мая. Правительство РФ выделило Московской области более 150 миллионов рублей на выплаты работникам социальных организаций Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Общая сумма выделенных правительством средств на выплаты сотрудникам стационарных учреждений социального обслуживания в регионах составляет более 7,6 миллиарда рублей.

«В соответствии с поручением президента, доплаты будут предоставлены сотрудникам социальных учреждений за период с 15 апреля по 15 июля. Речь идет не только о тех, кто работает с коронавирусными пациентами, но и о тех, кто оказывает помощь социально незащищенным жителям», — подчеркнул спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Врачи, работающие в соцучреждениях, получат 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. Те, кто непосредственно оказывает помощь больным Covid-19, получат 60 тысяч рублей.

Социальные и педагогические работники, средний медицинский и административный персонал получат доплаты в размере 25 тысяч рублей. Если же они работают с заболевшими людьми – 35 тысяч рублей.

Младшему персоналу перечислят по 15 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно, техническим работникам – 10 тысяч и 15 тысяч рублей соответственно.

«Губернатор Московской области (Андрей Воробьев - ред.) также поручил оказать региональную поддержку работникам центров занятости и соцработникам – с 1 апреля по 31 мая они получат к зарплате дополнительно по 10 тысяч рублей», – напомнил Брынцалов.

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