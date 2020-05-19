РИАМО - 19 мая. Полиция Коломенского городского округа задержала 24-летнюю мать убитого девятимесячного мальчика, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Женщина доставлена в отдел полиции. В ближайшее время она будет передана в следственные органы», — сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Тело ребенка в кроватке нашел отец, вернувшийся после работы домой 16 мая. Матери в квартире не оказалось.

По предварительным данным, мальчик умер от удушения. СК возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка.