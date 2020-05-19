РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 мая. Министерство экологии Московской области проверит законность строительства дамбы на пруду в селе Юсупово подмосковного Домодедова, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Инспекторы эконадзора проводят проверку по обращению администрации городского округа Домодедово.

«Муниципальные власти попросили проверить законность работ на пруду в селе Юсупово, образованном рекой Злодейкой. В 2019 году по контракту с Минэкологии здесь была капитально отремонтирована плотина. По предварительным данным, земляную дамбу на пруду возводит одна из местных компаний, предоставляющих услуги отдыха на природе и платной рыбалки», - говорится в сообщении.

В случае, если у компании нет разрешения на проведение работ, ей грозит крупный штраф, а также будет выдано предписание о приведении водоохранной зоны пруда в надлежащий вид.

«В практике эконадзора немало случаев, когда организации, оказывающие услуги платной рыбалки, допускают нарушения. Чаще всего мы сталкиваемся с ограничением доступа к водным объектам или их самозахватом. В прошлом году Минэкологии привлекло к административной ответственности нарушителей в городских округах Наро-Фоминский, Красногорск, Рузский, Чехов и Сергиево-Посадский», - сказал заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.

Ранее инспекторы эконадзора расследовали несколько фактов изменения береговой полосы и русла реки в Ленинском горокруге. Там рыболовный клуб прокопал траншею и «завел» реку на свою территорию для удобства рыболовов.