РИАМО - 19 мая. В подмосковной Истре в заброшенном коровнике обнаружили труп мужчины с колото-резаными ранениями, в совершении преступления подозревают знакомого потерпевшего, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, тело нашли 18 мая в 13:15 в городском округе Истра в деревне Котово.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченный за совершенное преступление установил и доставил в следственный отдел по городу Истра знакомого убитого 1974 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Мужчина подозревается в том, что 7 мая в 17:00 в доме по месту своего проживания в ходе распития спиртных напитков в ссоре нанес ножевые ранения своему знакомому.

18 мая по данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).

Злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.