РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 мая. Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» ввиду сложившейся неблагоприятной эпидситуации призывают граждан активнее пользоваться возможностью получения госуслуг через интернет, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«В настоящее время для предупреждения распространения коронавирусной инфекции и обеспечения охраны здоровья граждан, Госавтоинспекция в рамках предоставления госуслуг осуществляет прием заявителей по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений - по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг», - говорится в сообщении.

Прием заявлений на выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию ТС осуществляется путем их рассмотрения и заключений предварительной технической экспертизы конструкции через электронную почту: tn50_46011@mvd.ru.

«По выдаче свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов прием проводится по предварительной записи, осуществляемой по телефону: 8(495)524-42-16», - добавляется в материале.

Контактные сведения территориальных подразделений Госавтоинспекции Московской области, осуществляющих предоставление госуслуг, размещены на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России в разделе «Контакты».