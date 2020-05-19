РИАМО - 19 мая. Среднерусский банк ПАО Сбербанк принял участие в совещании по вопросам поддержки предпринимательства, организованном правительством Московской области в формате видеоконференции, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«На реализацию антикризисного плана в Московской области предусмотрено более 24 миллиардов рублей. Для системообразующих предприятий предусмотрен льготный кредит под 6%. Для малого и среднего бизнеса – субсидия на выплату заработной платы. Бизнесу также предоставляется зарплатный кредит под 0% на полгода и еще на полгода на 4%», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Сбербанк является одним из основных участников всех ключевых государственных антикризисных программ, направленных на поддержку бизнес-сообщества. Практически каждая из них дополнена собственными предложениями банка, что позволяет значительно расширить число адресатов, имеющих право на льготы или смягченные условия.

«Наш основной приоритет на текущий момент - это оперативное реагирование на все поступающие заявки наших клиентов и соблюдение сроков их рассмотрения. Так, отраслевые реструктуризации, так называемые кредитные каникулы, рассматриваются в течение одного рабочего дня. По реструктуризациям для клиентов, не входящих в перечень пострадавших отраслей, мы в 80% случаев принимаем решение в течение пяти рабочих дней с момента предоставления документов, по кредитам на зарплату под 0% решение принимается не позднее следующего рабочего дня после предоставления клиентом полного пакета документов», - сказал заместитель председателя Среднерусского банка ПАО Сбербанк Евгений Елисеев.

Данный кредит выдается на срок до 12 месяцев с предоставлением отсрочки основного долга на 6 месяцев, при этом ставка по кредиту составляет 0% на период 6 месяцев. Объем кредита рассчитывается исходя из одного минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника в штате компании.

Для клиентов Сбербанка действует упрощенный порядок выдачи кредитов: банк формирует предодобренные предложения. Кредит могут получить также и неклиенты Банка, достаточно подать заявку на сайте банка или обратиться в офис.