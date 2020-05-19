РИАМО - 19 мая. Станции Новодачная, Долгопрудная, Сетунь и Баковка первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) реконструируют в 2020 году для удобства пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Для пассажиров откроют современные вестибюли с кассами, лифтами и эскалаторами, новые переходы через пути. Эти четыре станции охватывают районы, где проживают свыше 500 тысяч жителей Москвы и Подмосковья», – сказал заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

На Новодачной уже заработала новая платформа с навесом на всю длину для защиты пассажиров от осадков. В текущем году здесь откроют конкорс – современный надземный пешеходный переход.

На станции Долгопрудная возведут две новые платформы и конкорс. На станции Сетунь в дополнение к существующему подземному переходу, который ведет только к одной платформе, построят конкорс ко всем платформам.

На Баковке появится дополнительный подземный переход с вестибюлем — он улучшит доступность жителей ближайших кварталов. Новые переходы на станциях будут также оборудованы лифтами и эскалаторами.

Также в этом году на МЦД-1 запланировано открытие новой станции — Славянский бульвар. Она будет интегрирована с одноименной станцией метро. Кроме того, на МЦД-2 закончится модернизация станций Нахабино и Подольск. В планах открыть новые станции – Щукинская, Печатники и Курьяново.

Щукинская и Печатники создадут крупные ТПУ со станциями метро, а с появлением станции Курьяново у жителей одноименного микрорайона появится наземное метро.

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