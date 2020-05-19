РИАМО - 19 мая. Сотрудники министерства строительного комплекса Подмосковья приступили к ежедневному контролю хода возобновления работ на объектах социальной инфраструктуры и соблюдения мер инфекционной безопасности на рабочих местах, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства.

Работы возобновлены на 72 объектах образования, семи объектах культуры, семи объектах спорта, а также на двух объектах здравоохранения и двух объектах административного назначения. На 12 объектах, строительство которых ведется в рамках нацпроектов, работы не прекращались.

«Возврат к работе требует того, чтобы все работодатели соблюдали меры инфекционной безопасности на рабочем месте. Это значит соблюдение социальной дистанции и масочного режима, а также гигиены рук, поверхностей», — сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он подчеркнул, что перед подрядчиками стоит задача выполнить необходимые требования по профилактике распространения коронавирусной инфекции и обеспечить безопасность рабочих.