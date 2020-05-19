РИАМО - 19 мая. Сотрудники министерства строительного комплекса Подмосковья приступили к ежедневному контролю хода возобновления работ на объектах социальной инфраструктуры и соблюдения мер инфекционной безопасности на рабочих местах, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства.
Работы возобновлены на 72 объектах образования, семи объектах культуры, семи объектах спорта, а также на двух объектах здравоохранения и двух объектах административного назначения. На 12 объектах, строительство которых ведется в рамках нацпроектов, работы не прекращались.
Он подчеркнул, что перед подрядчиками стоит задача выполнить необходимые требования по профилактике распространения коронавирусной инфекции и обеспечить безопасность рабочих.
По его словам, на всех объектах должен быть обеспечен строгий медицинский контроль.
В ведомстве напомнили, что возобновление строительных работ может быть осуществлено только при соблюдении стандарта организации работы на строительных площадках. Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>> - Правительство РФ выделило более 150 миллионов рублей на выплаты работникам социальных организаций Подмосковья. - Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье - В Московской области за сутки скончались три пациента с коронавирусном, за весь период скончался 271 человек. - Аэропорты Московского региона смогут полностью восстановить работу не ранее 2023 года. По прогнозам аналитиков, авиаотрасль потребует дополнительной помощи в размере 30 миллиардов рублей. - За сутки в России зарегистрировали 9 263 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 898 заболевших. В Москве - 3 545. - Около 3 тыс пропусков для пациентов с Covid‑19 и ОРВИ аннулируются в Москве ежедневно. В городе соблюдение режима изоляции контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения и сервиса «Социальный мониторинг». - Еще 2583 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Для подтверждения отсутствие у человека Covid‑19 проводятся специальные исследования. - Более 2 тыс студентов присоединились к борьбе с Covid‑19 в медучреждениях Москвы. В рамках практической подготовки они ходят в медицинские учреждения города для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией. - За сутки в столице скончался еще 71 пациент с коронавирусом.
Текстовая трансляция
19 МАЯ
В ведомстве напомнили, что возобновление строительных работ может быть осуществлено только при соблюдении стандарта организации работы на строительных площадках.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
- Правительство РФ выделило более 150 миллионов рублей на выплаты работникам социальных организаций Подмосковья.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В Московской области за сутки скончались три пациента с коронавирусном, за весь период скончался 271 человек.
- Аэропорты Московского региона смогут полностью восстановить работу не ранее 2023 года. По прогнозам аналитиков, авиаотрасль потребует дополнительной помощи в размере 30 миллиардов рублей.
- За сутки в России зарегистрировали 9 263 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 898 заболевших. В Москве - 3 545.
- Около 3 тыс пропусков для пациентов с Covid‑19 и ОРВИ аннулируются в Москве ежедневно. В городе соблюдение режима изоляции контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения и сервиса «Социальный мониторинг».
- Еще 2583 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Для подтверждения отсутствие у человека Covid‑19 проводятся специальные исследования.
- Более 2 тыс студентов присоединились к борьбе с Covid‑19 в медучреждениях Москвы. В рамках практической подготовки они ходят в медицинские учреждения города для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией.
- За сутки в столице скончался еще 71 пациент с коронавирусом.
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