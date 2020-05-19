РИАМО - 19 мая. На территории Московской области на 20 мая объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за заморозков, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за заморозков действует в Подмосковье с 03:00 до 05:00 20 мая.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили также на территории Курской, Белгородской и Воронежской областей Центрального федерального округа.

В ночь на 20 мая в Московском регионе ожидается облачность и без осадков, будет дуть западный и северо-западный ветер со скоростью 8 метров в секунду.