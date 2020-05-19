РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 мая. Шесть пенсионеров из подмосковных Мытищ обратились за материальной помощью к властям округа на дистанционном приеме, сообщил первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин.

«Вместе с председателем Совета депутатов Мытищ Андреем Гореликовым провели дистанционный прием жителей. За эту неделю шесть пенсионеров нашего городского округа обратились за материальной помощью. Понимаем, что людям пожилого возраста в это сложное время особенно нужна поддержка и забота», - написал Чаплин в своем Instagram-аккаунте.

Она добавил, что информацию передали сотрудникам соцзащиты, в ближайшее время помощь пенсионерам будет оказана.