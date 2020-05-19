РИАМО - 19 мая. Производственное здание загорелось в столице по адресу: Кузнечный тупик, дом 6, строение 1, пожар произошел на третьем этаже, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В здании загорелись лакокрасочные изделия.

«Со слов администрации объекта, все люди из здания выведены», - говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Пострадавших нет.