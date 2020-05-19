РИАМО - 19 мая. Утром во вторник число поездок в столичной подземке увеличилось на 50 тысяч по сравнению с 13 мая, при этом на дорогах столицы было на 40 тысяч машин больше, чем на прошлой неделе, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Данные по транспорту предоставлены на 10:30 по московскому времени.

«На 50 тысяч поездок больше совершили москвичи на наземном транспорте по сравнению с 13 мая. На 10 тысяч поездок больше совершили граждане на пригородных электричках. На 1 тысячу поездок больше совершили жители столицы на такси», – говорится в сообщении.

Загруженность дорог в столице во вторник по данным «Яндекса» составляет два балла. Это на четыре балла ниже, чем в прошлом году.

В столице продлен режим обязательной самоизоляции граждан до 31 мая. Находясь в общественных местах, нужно соблюдать масочный режим. Для поездок на общественном транспорте необходим цифровой пропуск с привязанной к нему транспортной картой.

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Текстовая трансляция

19 МАЯ

- Правительство РФ выделило более 150 миллионов рублей на выплаты работникам социальных организаций Подмосковья.

«В соответствии с поручением президента, доплаты будут предоставлены сотрудникам социальных учреждений за период с 15 апреля по 15 июля. Речь идет не только о тех, кто работает с коронавирусными пациентами, но и о тех, кто оказывает помощь социально незащищенным жителям», — подчеркнул спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Московской области за сутки скончались три пациента с коронавирусном, за весь период скончался 271 человек.

- Аэропорты Московского региона смогут полностью восстановить работу не ранее 2023 года. По прогнозам аналитиков, авиаотрасль потребует дополнительной помощи в размере 30 миллиардов рублей.

- За сутки в России зарегистрировали 9 263 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 898 заболевших. В Москве - 3 545.

- Около 3 тыс пропусков для пациентов с Covid‑19 и ОРВИ аннулируются в Москве ежедневно. В городе соблюдение режима изоляции контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения и сервиса «Социальный мониторинг».

- Еще 2583 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Для подтверждения отсутствие у человека Covid‑19 проводятся специальные исследования.

- Более 2 тыс студентов присоединились к борьбе с Covid‑19 в медучреждениях Москвы. В рамках практической подготовки они ходят в медицинские учреждения города для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией.

- За сутки в столице скончался еще 71 пациент с коронавирусом.