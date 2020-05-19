РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 19 мая. Театральная студия Дома культуры «Луч» в подмосковном Красногорске стала лауреатом первой степени Всероссийского патриотического фестиваля-конкурса «Музы Победы», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Стали известны результаты I Всероссийского патриотического многожанрового фестиваля-конкурса «Музы Победы», который проходил со 2 по 12 мая.

«Образцовый коллектив Театральная студия «Родник» МБУК ДК «Луч» представил на конкурс спектакль «Маленькие герои Большой войны» и стал лауреатом I степени», – говорится в сообщении.

Спектакль поставили по книгам из серии «Пионеры – герои». Автор сценария и режиссер – Марина Шкунова.