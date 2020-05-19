РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мая. Волонтеры подмосковного Подольска оказали адресную помощь более чем 20 жителям округа за прошедшие сутки, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В волонтерский центр помощи гражданам, находящимся на самоизоляции в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, 18 мая поступило 28 входящих звонков от жителей округа, а 21 жителю была оказана волонтерская адресная помощь. В настоящее время активисты продолжают помогать в доставке продуктов и товаров первой необходимости, медикаментов, в оплате обязательных платежей и коммунальных счетов», – говорится в сообщении.

Также добровольцы доставили хлеб от компании «Вера – Русский хлеб» 20 семьям округа, передали губернаторские наборы около 40 семьям, одной семье вручили продуктовый набор от главы округа. Помимо этого, они передали продуктовые и медицинские наборы от губернатора Подмосковья пожилым жителям, а также наборы, предназначенные для семей с детьми.

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19 МАЯ

- Правительство РФ выделило более 150 миллионов рублей на выплаты работникам социальных организаций Подмосковья.

«В соответствии с поручением президента, доплаты будут предоставлены сотрудникам социальных учреждений за период с 15 апреля по 15 июля. Речь идет не только о тех, кто работает с коронавирусными пациентами, но и о тех, кто оказывает помощь социально незащищенным жителям», — подчеркнул спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Московской области за сутки скончались три пациента с коронавирусном, за весь период скончался 271 человек.

- Аэропорты Московского региона смогут полностью восстановить работу не ранее 2023 года. По прогнозам аналитиков, авиаотрасль потребует дополнительной помощи в размере 30 миллиардов рублей.

- За сутки в России зарегистрировали 9 263 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 898 заболевших. В Москве - 3 545.

- Около 3 тыс пропусков для пациентов с Covid‑19 и ОРВИ аннулируются в Москве ежедневно. В городе соблюдение режима изоляции контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения и сервиса «Социальный мониторинг».

- Еще 2583 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Для подтверждения отсутствие у человека Covid‑19 проводятся специальные исследования.

- Более 2 тыс студентов присоединились к борьбе с Covid‑19 в медучреждениях Москвы. В рамках практической подготовки они ходят в медицинские учреждения города для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией.

- За сутки в столице скончался еще 71 пациент с коронавирусом.