РИАМО - 19 мая. Федеральный Минздрав приостанавливает плановую вакцинацию в России из-за ситуации с распространением Covid-19, сообщает РИА Новости.

«Все прививки являются определенным воздействием на иммунную систему человека. Реакция в этот период именно вируса Covid -19 на организм весьма проблематична», — сказал замминистра здравоохранения России Олег Гриднев на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Он отметил, что защитить население от угрозы коронавируса может вакцина, которую сейчас создают ученые. Когда он будет готова, власти примут решение относительно национального календаря прививок.

«Если будут внесены предложения по изменению календаря прививок, конечно, мы со своей стороны сделаем все необходимое», — сказала руководитель секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой Елена Рыжова.

Она добавила, что после пандемии коронавируса люди начнут по-другому относиться к своему здоровью, это коснется и иммунопрофилактики.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что производство вакцины от Covid-19 может начаться в конце лета. Разрабатывать препарат начали в середине февраля.

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Текстовая трансляция

19 МАЯ

- Правительство РФ выделило более 150 миллионов рублей на выплаты работникам социальных организаций Подмосковья.

«В соответствии с поручением президента, доплаты будут предоставлены сотрудникам социальных учреждений за период с 15 апреля по 15 июля. Речь идет не только о тех, кто работает с коронавирусными пациентами, но и о тех, кто оказывает помощь социально незащищенным жителям», — подчеркнул спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Московской области за сутки скончались три пациента с коронавирусном, за весь период скончался 271 человек.

- Аэропорты Московского региона смогут полностью восстановить работу не ранее 2023 года. По прогнозам аналитиков, авиаотрасль потребует дополнительной помощи в размере 30 миллиардов рублей.

- За сутки в России зарегистрировали 9 263 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 898 заболевших. В Москве - 3 545.

- Около 3 тыс пропусков для пациентов с Covid‑19 и ОРВИ аннулируются в Москве ежедневно. В городе соблюдение режима изоляции контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения и сервиса «Социальный мониторинг».

- Еще 2583 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Для подтверждения отсутствие у человека Covid‑19 проводятся специальные исследования.

- Более 2 тыс студентов присоединились к борьбе с Covid‑19 в медучреждениях Москвы. В рамках практической подготовки они ходят в медицинские учреждения города для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией.

- За сутки в столице скончался еще 71 пациент с коронавирусом.