РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мая. Жители подмосковных Люберец во вторник смогут поучаствовать в онлайн-игре «Отгадайка», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Во вторник Красковский культурный центр приглашает люберчан на онлайн-мероприятия: 15:00 пройдет онлайн-игра «Отгадайка»; в 19:00 состоится видео мастер-класс по оздоровительной гимнастике «Красивая осанка», - говорится в сообщении.

Мероприятия пройдут в соцсетях культурного центра: https://www.instagram.com/kraskovo_kkc/?igshid=1eiafnsapulpu, https://vk.com/kraskovo_kkc.