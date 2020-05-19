РИАМО - 19 мая. Платформа о московских высокотехнологичных решениях ICT.Moscow представила информацию, как в различных городах мира применяют технологии для борьбы с коронавирусной инфекцией, столичное правительство использует также IT-решения для решения данной проблемы, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.

В апреле в Тель-Авиве разработали технологию определения коронавируса по голосу, а в мае ученые из Чикаго создали носимое устройство за отслеживанием симптомов данного заболевания. Информацию о столичных практиках по контролю за распространением Covid-19 предоставляет департамент информационных технологий Москвы.

«Правительство Москвы <…> использует IT-решения для борьбы с распространением коронавируса. Технологии позволяют автоматизировать работу, которую «вручную» провести <…> невозможно. Системы электронного мониторинга геолокации помогают контролировать, как десятки тысяч пациентов с Covid-19 и ОРВИ соблюдают режим изоляции», – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Эпидемия коронавируса породила такое понятие, как Covid-Tech. Оно объединяет технологические решения, которые направлены на борьбу с вирусом Covid-19, диагностику заболевания, прогнозирование и сдерживание его распространения.

В проекте, помимо городских, доступна информация о технологических практиках различных компаний в борьбе с Covid-19. ICT-Moscow отобрали свыше 100 новостей о Covid-Tech в хронологическом порядке, начиная с января 2020 года. Данные обновляются ежедневно. Каждая новость привязана к региону разработки решения – Москве, России или миру.

ICT.Moscow — это открытая платформа о цифровых технологиях в Москве. Ее специалисты помогают бизнесу следить за основными трендами и не упускать существующие возможности, находить новых партнеров. Изучить опыт российских и зарубежных мегаполисов и отдельных компаний в борьбе с коронавирусом можно на сайте: (https://ict.moscow/news/covidtech-feed).

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Текстовая трансляция

19 МАЯ

- Правительство РФ выделило более 150 миллионов рублей на выплаты работникам социальных организаций Подмосковья.

«В соответствии с поручением президента, доплаты будут предоставлены сотрудникам социальных учреждений за период с 15 апреля по 15 июля. Речь идет не только о тех, кто работает с коронавирусными пациентами, но и о тех, кто оказывает помощь социально незащищенным жителям», — подчеркнул спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Московской области за сутки скончались три пациента с коронавирусном, за весь период скончался 271 человек.

- Аэропорты Московского региона смогут полностью восстановить работу не ранее 2023 года. По прогнозам аналитиков, авиаотрасль потребует дополнительной помощи в размере 30 миллиардов рублей.

- За сутки в России зарегистрировали 9 263 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 898 заболевших. В Москве - 3 545.

- Около 3 тыс пропусков для пациентов с Covid‑19 и ОРВИ аннулируются в Москве ежедневно. В городе соблюдение режима изоляции контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения и сервиса «Социальный мониторинг».

- Еще 2583 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Для подтверждения отсутствие у человека Covid‑19 проводятся специальные исследования.

- Более 2 тыс студентов присоединились к борьбе с Covid‑19 в медучреждениях Москвы. В рамках практической подготовки они ходят в медицинские учреждения города для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией.

- За сутки в столице скончался еще 71 пациент с коронавирусом.