РИАМО - 19 мая. В столице с 21 мая ожидается низкая температура воздуха, которая обычно наблюдается в октябре, сообщается на сайте «Метеовести».

«С четверга дожди усилятся, и столбики термометров уже не сумеют подняться выше октябрьских плюс 9 - плюс 11 градусов», — отмечается в материале.

Девятнадцатого и 20 мая в городе ожидается до плюс 12-15 градусов.

Прогнозируется, что в июне станет теплее: днем ожидается до плюс 25 градусов, а ночью - до 15 градусов тепла.