РИАМО - 19 мая. Пенсионерку в возрасте 80 лет выписали из больницы после лечения от коронавируса в Коломне, ее доставили домой, сообщил глава городского округа Егорьевск Александр Гречищев.

Врачам удалось стабилизировать состояние пожилой женщины, несмотря на комплекс сопутствующих заболеваний.

«В настоящее время она при содействии волонтеров на такси доставлена домой – в Коломну», - написал в своем Instagram-аккаунте Гречищев.

За прошедшие сутки из больницы в Егорьевске выписали 24 человека. В настоящий момент в округе 286 случаев короновируса. Десять жителей скончались.

За последние сутки в Подмосковье выявили 898 новых случаев заболевания коронавирусом.

В Московской области введен ряд ограничений из-за коронавируса. В регионе действуют самоизоляция и масочный режим.

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Текстовая трансляция

19 МАЯ

- Правительство РФ выделило более 150 миллионов рублей на выплаты работникам социальных организаций Подмосковья.

«В соответствии с поручением президента, доплаты будут предоставлены сотрудникам социальных учреждений за период с 15 апреля по 15 июля. Речь идет не только о тех, кто работает с коронавирусными пациентами, но и о тех, кто оказывает помощь социально незащищенным жителям», — подчеркнул спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Московской области за сутки скончались три пациента с коронавирусном, за весь период скончался 271 человек.

- Аэропорты Московского региона смогут полностью восстановить работу не ранее 2023 года. По прогнозам аналитиков, авиаотрасль потребует дополнительной помощи в размере 30 миллиардов рублей.

- За сутки в России зарегистрировали 9 263 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 898 заболевших. В Москве - 3 545.

- Около 3 тыс пропусков для пациентов с Covid‑19 и ОРВИ аннулируются в Москве ежедневно. В городе соблюдение режима изоляции контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения и сервиса «Социальный мониторинг».

- Еще 2583 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Для подтверждения отсутствие у человека Covid‑19 проводятся специальные исследования.

- Более 2 тыс студентов присоединились к борьбе с Covid‑19 в медучреждениях Москвы. В рамках практической подготовки они ходят в медицинские учреждения города для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией.

- За сутки в столице скончался еще 71 пациент с коронавирусом.