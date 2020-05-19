РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мая. Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» приглашает жителей городского округа Люберцы совершить видеоэкскурсию и виртуальный тур по выставке картин, привезенных из 11 подмосковных музеев и галерей - «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Онлайн-тур представляет потрясающие полотна знаменитых живописцев из разных эпох. Основная концепция выставки опирается на идею цветового круга, который используют мастера. Все картины в экспозиции сгруппированы не по авторству или времени создания, а по цвету, который сыграл важную роль в творчестве отечественных художников», - говорится в сообщении.

На примере полотен Васнецова, Верещагина, Гончаровой и других кураторы выставки в «Новом Иерусалиме» объяснят жителям Люберец, как менялось отношение к цвету. Такой нетривиальный подход дает возможность совершенно по-новому увидеть произведения великих живописцев.

Онлайн-выставка находится на сайте выставочного комплекса.