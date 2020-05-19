РИАМО - 19 мая. Число пассажиров в автобусах Подмосковья выросло во вторник на 2% по сравнению с прошлой неделей, среди пассажиров на 99% уменьшилось количество школьников, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Пассажиропоток в Подмосковье постепенно растет в связи с открытием промышленных предприятий и строительных магазинов региона.
«Утром во вторник в автобусах не было пассажиров старше 65 лет. Среди пассажиров на 99% снизилось число школьников, а число пассажиров льготных категорий сократилось на 79% по сравнению с началом марта», – говорится в сообщении.
В общественном транспорте Московского региона необходимо надевать медицинскую маску. Карты «Стрелка», «Тройка» и социальные карты нужно вносить в цифровой пропуск.
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Текстовая трансляция
19 МАЯ
- Правительство РФ выделило более 150 миллионов рублей на выплаты работникам социальных организаций Подмосковья.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В Московской области за сутки скончались три пациента с коронавирусном, за весь период скончался 271 человек.
- Аэропорты Московского региона смогут полностью восстановить работу не ранее 2023 года. По прогнозам аналитиков, авиаотрасль потребует дополнительной помощи в размере 30 миллиардов рублей.
- За сутки в России зарегистрировали 9 263 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 898 заболевших. В Москве - 3 545.
- Около 3 тыс пропусков для пациентов с Covid‑19 и ОРВИ аннулируются в Москве ежедневно. В городе соблюдение режима изоляции контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения и сервиса «Социальный мониторинг».
- Еще 2583 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Для подтверждения отсутствие у человека Covid‑19 проводятся специальные исследования.
- Более 2 тыс студентов присоединились к борьбе с Covid‑19 в медучреждениях Москвы. В рамках практической подготовки они ходят в медицинские учреждения города для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией.
- За сутки в столице скончался еще 71 пациент с коронавирусом.
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