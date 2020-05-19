РИАМО – 19 мая. Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей председателя правительства России, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.

Ранее президент подписал указ, согласно которому исполнение обязанностей председателя правительства РФ Михаила Мишустина было возложено на первого зампредседателя правительства Андрея Белоусова.

«Признать утратившим силу указ президента Российской Федерации от 30 апреля 2020 года №300 «Об исполнении обязанностей председателя правительства Российской Федерации», - говорится в документе.

Документ вступил в силу со дня его подписания, то есть во вторник.

Ранее Мишустин сообщил Путину о том, что заразился коронавирусом и поэтому должен соблюдать режим самоизоляции.

При этом Мишустин продолжал работать с документами и находился на связи с коллегами. Восьмого мая Мишустин впервые после госпитализации провел онлайн-совещание с членами кабинета министров.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

19 МАЯ

- Правительство РФ выделило более 150 миллионов рублей на выплаты работникам социальных организаций Подмосковья.

«В соответствии с поручением президента, доплаты будут предоставлены сотрудникам социальных учреждений за период с 15 апреля по 15 июля. Речь идет не только о тех, кто работает с коронавирусными пациентами, но и о тех, кто оказывает помощь социально незащищенным жителям», — подчеркнул спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Московской области за сутки скончались три пациента с коронавирусном, за весь период скончался 271 человек.

- Аэропорты Московского региона смогут полностью восстановить работу не ранее 2023 года. По прогнозам аналитиков, авиаотрасль потребует дополнительной помощи в размере 30 миллиардов рублей.

- За сутки в России зарегистрировали 9 263 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 898 заболевших. В Москве - 3 545.

- Около 3 тыс пропусков для пациентов с Covid‑19 и ОРВИ аннулируются в Москве ежедневно. В городе соблюдение режима изоляции контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения и сервиса «Социальный мониторинг».

- Еще 2583 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Для подтверждения отсутствие у человека Covid‑19 проводятся специальные исследования.

- Более 2 тыс студентов присоединились к борьбе с Covid‑19 в медучреждениях Москвы. В рамках практической подготовки они ходят в медицинские учреждения города для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией.

- За сутки в столице скончался еще 71 пациент с коронавирусом.