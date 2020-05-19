РИАМО – 19 мая. Жительница Москвы Ирина Карабулатова накануне получила второй штраф на 4 тысячи рублей за нарушение режима самоизоляции, хотя девушка после операции на позвоночнике не может ходить, сообщает kp.ru.

На днях у девушки началась ангина, она вызвала на дом врача. Медик прописал ей 14-дневний карантин. Но вскоре москвичка получила штраф за нарушение режима.

«Выяснилось, что Карабулатова не установила приложение «Социальный мониторинг», как это прописано в подписанной ею бумаге. Москвичка уверяет, что об этом не знала, и ее телефон не способен загрузить такое приложение», - отмечается в материале.

Первый штраф должен быть аннулирован, но тут девушка получила еще один.

В Москве и Московской области пациенты с ОРВИ и те, кто с ними проживают, должны соблюдать 14-дневную самоизоляцию.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

19 МАЯ

- Правительство РФ выделило более 150 миллионов рублей на выплаты работникам социальных организаций Подмосковья.

«В соответствии с поручением президента, доплаты будут предоставлены сотрудникам социальных учреждений за период с 15 апреля по 15 июля. Речь идет не только о тех, кто работает с коронавирусными пациентами, но и о тех, кто оказывает помощь социально незащищенным жителям», — подчеркнул спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Московской области за сутки скончались три пациента с коронавирусном, за весь период скончался 271 человек.

- Аэропорты Московского региона смогут полностью восстановить работу не ранее 2023 года. По прогнозам аналитиков, авиаотрасль потребует дополнительной помощи в размере 30 миллиардов рублей.

- За сутки в России зарегистрировали 9 263 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 898 заболевших. В Москве - 3 545.

- Около 3 тыс пропусков для пациентов с Covid‑19 и ОРВИ аннулируются в Москве ежедневно. В городе соблюдение режима изоляции контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения и сервиса «Социальный мониторинг».

- Еще 2583 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Для подтверждения отсутствие у человека Covid‑19 проводятся специальные исследования.

- Более 2 тыс студентов присоединились к борьбе с Covid‑19 в медучреждениях Москвы. В рамках практической подготовки они ходят в медицинские учреждения города для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией.

- За сутки в столице скончался еще 71 пациент с коронавирусом.