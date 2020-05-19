РИАМО – 19 мая. Жительница Москвы Ирина Карабулатова накануне получила второй штраф на 4 тысячи рублей за нарушение режима самоизоляции, хотя девушка после операции на позвоночнике не может ходить, сообщает kp.ru.
На днях у девушки началась ангина, она вызвала на дом врача. Медик прописал ей 14-дневний карантин. Но вскоре москвичка получила штраф за нарушение режима.
«Выяснилось, что Карабулатова не установила приложение «Социальный мониторинг», как это прописано в подписанной ею бумаге. Москвичка уверяет, что об этом не знала, и ее телефон не способен загрузить такое приложение», - отмечается в материале.
Первый штраф должен быть аннулирован, но тут девушка получила еще один.
В Москве и Московской области пациенты с ОРВИ и те, кто с ними проживают, должны соблюдать 14-дневную самоизоляцию.
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Текстовая трансляция
19 МАЯ
- Правительство РФ выделило более 150 миллионов рублей на выплаты работникам социальных организаций Подмосковья.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В Московской области за сутки скончались три пациента с коронавирусном, за весь период скончался 271 человек.
- Аэропорты Московского региона смогут полностью восстановить работу не ранее 2023 года. По прогнозам аналитиков, авиаотрасль потребует дополнительной помощи в размере 30 миллиардов рублей.
- За сутки в России зарегистрировали 9 263 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 898 заболевших. В Москве - 3 545.
- Около 3 тыс пропусков для пациентов с Covid‑19 и ОРВИ аннулируются в Москве ежедневно. В городе соблюдение режима изоляции контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения и сервиса «Социальный мониторинг».
- Еще 2583 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Для подтверждения отсутствие у человека Covid‑19 проводятся специальные исследования.
- Более 2 тыс студентов присоединились к борьбе с Covid‑19 в медучреждениях Москвы. В рамках практической подготовки они ходят в медицинские учреждения города для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией.
- За сутки в столице скончался еще 71 пациент с коронавирусом.
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