РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мая. Сотрудники УК произвели окос травы вдоль наружной теплотрассы на Советской улице в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники управляющей организации МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск планомерно производят окос травы на вверенных им территориях. В настоящее время эти работы, в частности, выполнены вдоль наружной теплотрассы вблизи многоквартирного дома №13 по улице Советской», - говорится в сообщении.

Также на днях рабочие скосили траву за Домом культуры имени 1 Мая.