РИАМО - 19 мая. По программе реновации в московском районе Перово построят физкультурно-оздоровительный комплекс, три детских сада и детскую поликлинику, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Проект предусматривает развитие не только социальной, но и транспортной инфраструктуры. Новая улично-дорожная сеть поможет структурировать территорию, усилить связанность и сформировать новые пешеходные маршруты к крупным рекреационным пространствам, например, к Перовскому парку культуры и отдыха», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По словам руководителя архитектурно-планировочного объединения №2 Института Генплана Москвы Максима Гурвича, нужно создать в районе Перово максимально удобные условия для каждого его жителя.

По проекту, вдоль Северо-Восточной хорды и путей Казанского направления Московской железной дороги будут организованы пешеходный бульвар и сквер со спортивными и детскими площадками. На улицах Перовской, Плеханова, Мастеровой, Кусковской и вдоль Северо-Восточной хорды будут расположены велодорожки на 4,5 километра.

На сайте «Активный гражданин» с 18 по 31 мая 2020 года жители Москвы могут внести свои предложения и замечания по данным проектам, а также принять участие в электронных общественных обсуждениях проекта планировки территорий по программе реновации, проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки, разработанного для микрорайонов 1, 2, 3, 4, 6, а также части территорий Перова, не входящих в состав микрорайонов.