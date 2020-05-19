РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 мая. В подмосковном Красногорске приняли 33 заявки от кандидатов в Общественную палату округа, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«По состоянию на 18 мая поступило 33 заявки от кандидатов в члены общественной палаты горокргуа Красногорск. Прием заявлений начался 16 марта и продлится до 15 июня 2020 года», - говорится в сообщении.

В настоящее время документы в члены общественной палаты горокруга Красногорск принимаются только по электронной почте: opkrasnogorsk@gmail.com. В июле 2020 года завершаются полномочия текущего состава Общественной палаты муниципалитета.

«По всем вопросам, связанным с формированием нового состава Общественной палаты горокруга Красногорск, можно проконсультироваться по телефонам: 8(498)568-01-81, 8(495)562-01-85, WhatsApp или Viber: 8(916)557-92-28», - заключается в материале.