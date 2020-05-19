РИАМО – 19 мая. В правительстве РФ рассказали, что работающие российские пенсионеры смогут продлить действие своих электронных больничных листков до 29 мая, выданные новые больничные будут оплачены работнику в течение семи календарных дней со дня оформления за весь период, сообщает Федеральное агентство новостей.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности гражданина по причине карантина будет проводиться по общим правилам.

«При стаже более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100% размере. Для расчета берется заработок за два года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком в 69961,65 рубля в месяц», – говорится в сообщении.

Правительство уже внесло изменения во временные правила оформления листков трудоспособности, а также назначения выплат по ним. Больничные будут выдавать на основе направленных работодателями данных в Фонд социального страхования.

Граждане в возрасте 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции по причине коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком с 12 по 29 мая.

Ранее работающим гражданам России старше 65 лет выдали электронные больничные листы до 30 апреля.

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Текстовая трансляция

18 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

Мишустин заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас в стране остается непростой, но все же можно констатировать, что рост заболеваемости удалось остановить

- Глава Минздрава Подмосковья заявила, что в регионе разобрались с недоплатами медикам.

Мы миновали эту историю практически полностью. Я знаю, что ряд учреждений пытались это практиковать: делали расчет не по тому, сколько человек смен отработал, а сколько часов. Но мы выплачиваем так: если человек отработал пусть даже с одним больным за смену, он все равно получает выплату за полную смену

- Москва потратила более 110 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Деньги на борьбу с эпидемией продолжают выделять.

- Лобня лидирует по уровню самоизоляции в Подмосковье. По данным на 13 часов, на второй строчке со значением индекса самоизоляции 2,9 балла оказалось поселение Московский в новой Москве, на третьем месте по самоизоляции жителей – район Балашихи Железнодорожный с индексом 2,8 балла.

- Воробьев призвал предприятия Подмосковья следить за соблюдением стандартов безопасности. В случае выявленных нарушений организации будут закрывать.

Я подписал постановление, чтобы и промышленные предприятия, и строительные компании приступили к экономической деятельности. Мы не открыли большие моллы, торговые центры, которые торгуют строительными материалами. Каждый глава, контролер на местах, собственник обязан следить за соблюдением новых стандартов

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве бесплатно проверят 12 млн жителей на наличие Covid‑19. Тест гражданам предложили сдать столичные власти.

- 14,4 тысячи коек для пациентов с коронавирусом создали в Подмосковье. Лечение коронавирусные пациенты проходят в федеральных и частных клиниках.

- За сутки в России зарегистрировали 8 926 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 921 заболевших. В Москве - 3 238.

- В Подмосковье выявили почти две тысячи случаев заражения коронавирусом среди медиков, умерло от пневмонии и коронавируса 16 медработников.

- Коронавирус выявили у 1617 российских военнослужащих. Число вылечившихся от коронавируса в российской армии составило уже 830 человек.

- 1423 жителя столицы выздоровели от коронавируса после соответствующего лечения. За все время в Москве от Covid-2019 вылечились 28 913 пациентов.

- Еще 77 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1580 пациента с коронавирусом.