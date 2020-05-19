РИАМО - 19 мая. В столице госпитализировали женщину из коммунальной квартиры с диагнозами закрытые переломы ребер со смещением и ушибы мягких тканей головы, сообщил РИАМО во вторник представитель ГУ МВД России по Москве.

Врачи установили, что в крови женщины был алкоголь.

«17 мая 2020 года в неустановленное время неизвестный, находясь по указанному адресу, в результате внезапно возникших личных неприязненных отношений, в ссоре, руками нанес потерпевшей не менее двух ударов в область груди, причинив указанные телесные повреждения, скрылся», — сказал собеседник агентства.

Неработающую пострадавшую 1975 года рождения госпитализировали из квартиры по улице Елены Колесовой.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».