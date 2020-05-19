РИАМО - 19 мая. В Подмосковное УФАС поступила жалоба от ООО «Кристина» касательно действий комиссии по осуществлению закупок МБУ «Дорсервис» и МКУ «Центр торгов Ленинского муниципального района Московской области» при проведении электронного аукциона, организатор торгов отказал обществу в допуске к аукциону, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФАС России.

Аукцион проводился на выполнение работ по комплексному благоустройству и ремонту дворовых территорий в Видном по адресам: Битцевский проезд, дома 9,11,13,15,17; Петровский проезд, дома 24,26; проспект Ленинского Комсомола, дома 3,5,7, корпуса 1,2.

«Согласно доводу жалобы, организатор торгов неправомерно отказал обществу в допуске к участию в электронном аукционе. Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений, признало жалобу ООО «Кристина» обоснованной», – говорится в сообщении.

Московское областное управление ФАС России выдало МБУ «Дорсервис» и МКУ «Центр торгов Ленинского муниципального района Московской области» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.