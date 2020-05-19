РИАМО - 19 мая. Жителям Москвы, которые находятся на самоизоляции, помогают около 9,5 тысяч соцработников и более 1,5 тысяч волонтеров, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С 23 марта на горячей линии ежедневно с 08:00 до 21:00 принимают звонки 370 операторов. В период с 23 марта по 11 мая специалисты приняли более одного миллиона звонков, из них 370 тысяч — заявки на получение социальных услуг. Большинство из них выполняется день в день», - говорится в сообщении.

По горячей линии 145 тысяч человек обратились с просьбой купить и доставить домой лекарства, 105 тысяч человек попросили купить продукты, а 11 тысяч попросили купить товары первой необходимости.

Помогают гражданам также и более 50 некоммерческих организаций, благотворительных фондов, коммерческих компаний и частных благотворителей, которые предоставляют продукты питания, антисептики, транспортные карты, топливные карты, помогают развозить продукты и выгуливать собак.

«Москвичи 65 лет и старше, а также люди с хроническими заболеваниями получили денежные выплаты в размере четырех тысяч рублей. Такую выплату получили более 1,85 миллиона москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, обозначенными в указе мэра Москвы от 4 апреля 2020 года №39-УМ», - отмечается в сообщении.

Помощь получают и те, кто потерял работу из-за пандемии. Город ввел дополнительные выплаты для безработных. Общая сумма этих выплат может составить 19,5 тысяч рублей. Получить их могут лишь те москвичи, которые отработали в 2020 году не меньше 60 дней и были признаны безработными.

«Пособие в размере 12130 рублей будет выплачиваться с апреля по июнь этого года включительно, компенсационная выплата в размере 19,5 тысяч рублей — с 1 апреля по 30 сентября 2020 года. С учетом доплаты на детей и московской доплаты человек получит 22,5 тысячи рублей, если в семье есть один ребенок (если двое детей — 25,5 тысяч рублей, если трое — 28,5 тысяч рублей)», - уточняется в сообщении.

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Текстовая трансляция

18 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

Мишустин заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас в стране остается непростой, но все же можно констатировать, что рост заболеваемости удалось остановить

- Глава Минздрава Подмосковья заявила, что в регионе разобрались с недоплатами медикам.

Мы миновали эту историю практически полностью. Я знаю, что ряд учреждений пытались это практиковать: делали расчет не по тому, сколько человек смен отработал, а сколько часов. Но мы выплачиваем так: если человек отработал пусть даже с одним больным за смену, он все равно получает выплату за полную смену

- Москва потратила более 110 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Деньги на борьбу с эпидемией продолжают выделять.

- Лобня лидирует по уровню самоизоляции в Подмосковье. По данным на 13 часов, на второй строчке со значением индекса самоизоляции 2,9 балла оказалось поселение Московский в новой Москве, на третьем месте по самоизоляции жителей – район Балашихи Железнодорожный с индексом 2,8 балла.

- Воробьев призвал предприятия Подмосковья следить за соблюдением стандартов безопасности. В случае выявленных нарушений организации будут закрывать.

Я подписал постановление, чтобы и промышленные предприятия, и строительные компании приступили к экономической деятельности. Мы не открыли большие моллы, торговые центры, которые торгуют строительными материалами. Каждый глава, контролер на местах, собственник обязан следить за соблюдением новых стандартов

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве бесплатно проверят 12 млн жителей на наличие Covid‑19. Тест гражданам предложили сдать столичные власти.

- 14,4 тысячи коек для пациентов с коронавирусом создали в Подмосковье. Лечение коронавирусные пациенты проходят в федеральных и частных клиниках.

- За сутки в России зарегистрировали 8 926 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 921 заболевших. В Москве - 3 238.

- В Подмосковье выявили почти две тысячи случаев заражения коронавирусом среди медиков, умерло от пневмонии и коронавируса 16 медработников.

- Коронавирус выявили у 1617 российских военнослужащих. Число вылечившихся от коронавируса в российской армии составило уже 830 человек.

- 1423 жителя столицы выздоровели от коронавируса после соответствующего лечения. За все время в Москве от Covid-2019 вылечились 28 913 пациентов.

- Еще 77 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1580 пациента с коронавирусом.