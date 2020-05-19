РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 мая. Жители подмосковного Красногорска оставили 675 предложений по включению дорог в план ремонта на интернет-портале «Добродел», сообщается на официальном сайте администрации округа.

«Красногорцы могут выбрать дороги для ремонта. Жители округа оставили 675 пожеланий на портале «Добродел» в разделе «Голосования», - говорится в сообщении.

Сбор предложений по включению дорог в план ремонта на 2021 год продлится до 31 мая. На втором этапе - с 1 июля по 31 августа на «Доброделе» пройдет голосование по тем участкам, которые предложили жители, и отобрали профильные ведомства Московской области.