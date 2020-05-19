РИАМО - 19 мая. Подмосковное УФАС России признало сведения, предоставленные МКУ Можайского городского округа Московской области по работе с молодежью «Можайский молодежный центр», в отношении компании «Р-Транс» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления УФАС России.

«Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок. В регламентированный срок общество не представило подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения», – говорится в сообщении.

Компания уклонилась от заключения контракта на оказание транспортных услуг и не представила на заседании комиссии Московского областного УФАС доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения касательно ООО «Р-Транс» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.