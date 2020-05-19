РИАМО - 19 мая. Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах, несмотря на режим самоизоляции, продолжает патрулирование береговой линии столичных водоемов, с начала 2020 года спасли больше 10 человек, сообщается на официальном сайте мэра города.

Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах (МГПСС) празднует 145 лет со дня основания. История службы началась с образования Московского округа Общества подаяния помощи при кораблекрушениях в 1875 году. Первая спасательная станция на Москве-реке появилась у Москворецкого моста в 1877 году. К 1900 году в городе было уже 11 спасательных станций и 72 поста. На данный момент в Москве действуют 24 поисково-спасательные станции и поисково-спасательный водолазный отряд общей численностью 398 человек.

«Мы работаем в круглосуточном режиме. Дежурные смены немедленно реагируют на происшествия на водных объектах и приступают к проведению аварийно-спасательных работ. При поступлении сигнала о спасательной тревоге по нормативам уже через 30 секунд дежурная смена должна выйти на катере к месту происшествия», - сказал начальник МГПСС Сергей Ежов.

По его словам, на данный момент в распоряжении спасателей 180 единиц техники, среди которых есть быстроходные катера, суда на воздушной подушке, гидроциклы и надувные моторные лодки.

«На вооружении МГПСС состоят четыре подвижных спасательных поста, которые обеспечивают поисково-спасательные и профилактические работы на удаленных объектах», - добавляется в сообщении

МГПСС следит за 37% береговой линии Москвы-реки, 82% береговой линии Химкинского водохранилища и за 3% внутренних водоемов.

После введения в Москве режима самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции часть сотрудников из управления перешли на удаленную работу, а спасатели совместно с полицией патрулируют береговую линию и принимают меры по соблюдению горожанами введенных ограничений.

Ежов отметил, что, даже несмотря на режим самоизоляции, происшествия на воде все равно случаются. В этом году спасли больше десяти человек.