РИАМО - 19 мая. Вечером 18 мая в деревне Новогорбово городского округа Руза обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

По данным спасателей, жизни людей ничто не угрожает. Территория оцеплена сотрудниками местной полиции.

«Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас», - говорится в сообщении.

Операция запланирована на 20 мая.