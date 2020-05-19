РИАМО - 19 мая. В Можайском городском округе на территории СНТ «Межутино» обнаружены восемь снарядов времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация об обнаружении снарядов поступила вечером 18 мая.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана», - говорится в сообщении.

Операцию по изъятию и уничтожению боеприпасов, запланированную на вторник, проведет взрывотехнический отряд ПСО-22 «Мособлпожспаса».