РИАМО - 19 мая. Минувшей ночью при строительстве железнодорожных путей сошел с рельсов ремонтный электропоезд на территории городского округа Клин, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«При проведении работ по прокладке ж/д путей произошел сход с рельс колесной пары ремонтного электропоезда на перегоне «Клин – Решетниково» Октябрьской железной дороги», - говорится в сообщении.

В 01:55 ремонтная бригада, прибывшая со станции «Ховрино», завершила восстановительные работы. Движение поездов было возобновлено в штатном режиме.

В связи со случившимся произошла задержка движения подвижного состава, следовавшего из Москвы в Санкт-Петербург на полтора часа.

В результате происшествия никто не пострадал.