РИАМО - 19 мая. Полиция Домодедова задержала 23-летнего уроженца Рязанской области, подозреваемого в серии квартирных краж, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник заходил в подъезды домов и искал квартиры с незапертыми дверями. Затем незаконно проникал в помещения, откуда похищал денежные средства, банковские карты и другие вещи, лежавшие рядом со входом», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По факту преступлений были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража».

Петрова добавила, что сотрудники полиции изучили камеры видеонаблюдения рядом с местами преступлений и установили место жительства подозреваемого. Предполагается, что задержанный причастен к девяти кражам.

Мужчина рассказал, что расплачивался похищенными банковскими картами в магазинах розничной торговли и пунктах питания.

Подозреваемого заключили под стражу. Проводится проверка причастности задержанного к других подобным преступлениям.