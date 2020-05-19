РИАМО - 19 мая. Онлайн-акцию «Ночь в музее» в столице посмотрели около 850 тысяч человек, в программе было задействовано более 50 культурных площадок города, говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры Москвы.

«Все-все онлайн-события «Ночи в музее» посмотрели около 850 тысяч человек. Участников ждали видеоэкскурсии, лекции, квесты, кинопоказы, творческие встречи и мастер-классы», – сказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В программе было задействовано более 50 культурных площадок Москвы. Самой популярной площадкой стал Мемориальный музей космонавтики. К онлайн-мероприятию «60-ые: наш космический квартирник» присоединились 114 тысяч человек, а в онлайн-баттле «Космос vs фантастика» приняли участие 108 тысяч человек.

Также востребованными оказались и виртуальные мероприятия Музея Москвы: семейный театральный фестиваль «Город в окне» посмотрели около 75,5 тысяч зрителей. Выставку Музея Булгакова «Комикс «Мастер и Маргарита». Михаил Булгаков в «бумажном кино» посмотрели около 62 тысяч зрителей. Экскурсию по экспозиции Музея истории ГУЛАГа посмотрели более 60 тысяч человек, а онлайн-тур по Музею зоопарка посмотрели около 58 тысяч зрителей.

«В преддверии Международного дня музеев, 16 мая, с 18:00 и до 23:00 культурные площадки приглашали москвичей и жителей других городов присоединиться к прямым трансляциям и посмотреть заранее записанные спецпроекты на своих официальных сайтах и страницах в соцсетях», - отмечается в сообщении.