РИАМО - 19 мая. Отсрочку по арендной плате на 1,4 миллиарда рублей получили 40 застройщиков Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Всего эту меру поддержки могут получить порядка 200 московских девелоперов, которые строят недвижимость на земле города. Половина из них уже обратилась к нам за отсрочкой, 40 компаний положенную отсрочку получили, остальные заявки мы продолжаем обрабатывать», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, общая площадь участков, на которые предоставили льготы, равна 107 гектарам. На этих участках ведется строительство больше 3,6 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости.

Более того, город перенес и повышение аренды за изменение цели использования земли для 31 застройщика из 40.

«Девелоперы, которые платят повышенные ставки аренды с третьего года строительства - от 3 до 8% от кадастра в зависимости от срока стройки, получили возможность перенести повышенный платеж до конца года, что позволит им с меньшей финансовой нагрузкой вернуться к строительным работам. Объем перенесенных на декабрь 2020 года платежей составил для них 227,65 миллиона рублей», - отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Получить отсрочку по арендной плате застройщики могут обратившись в департамент городского имущества до конца года и указав в заявке номер договора или финансово-лицевого счета.