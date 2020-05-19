РИАМО - 19 мая. Во вторник в Подмосковье и столице ожидается небольшой кратковременный дождь, температура поднимется до плюс 16 градусов, порывы ветра достигнут 15 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха поднимется до плюс 13 - плюс 15 градусов в столице и плюс 11 - плюс 16 - по области», - говорится в сообщении.

Порывы северо-западного ветра будут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит порядка 745 миллиметров ртутного столба.

В целом в Московском регионе установится облачная погода с прояснениями. По данным синоптиков, показатели температуры и давления ожидаются значительно ниже климатической нормы, которая положена во второй половине мая.