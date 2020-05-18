РИАМО - 18 мая. Около 1,3 тысячи ипотечных заемщиков Московской области и столицы обратились в банки с заявлением о предоставлении ипотечных каникул в первом квартале 2020 года, банки одобрили порядка 70% заявок жителей Московского региона, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Возможность подать заявление на ипотечные каникулы предусмотрена законом, который вступил в силу в июле 2019 года.

«Отказы в ипотечных каникулах были в основном связаны с тем, что заемщик не находится в трудной жизненной ситуации, которая предусмотрена в законе, или предмет ипотеки является не единственным жильем заемщика», - говорится в сообщении.

При этом около 20% от поступивших в этом году заявлений на ипотечные каникулы еще рассматривается, запрошены дополнительные документы.

За первый квартал текущего года российские банки предоставили заемщикам Московского региона 41,7 тысячи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) в рублях: заемщикам Москвы выдано почти 23 тысячи ИЖК в рублях на сумму 120,2 миллиарда рублей, а заемщикам Московской области - 18,7 тысячи ипотечных кредитов на сумму 68,5 миллиарда рублей.

«В период пандемии новой коронавирусной инфекции появилась дополнительная возможность получить передышку в платежах – принят закон о кредитных каникулах. Воспользоваться кредитными каникулами могут заемщики, если их доходы за месяц, предшествующий дате подачи заявления, снизились не менее чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году», — добавляется в материале.

Также ипотечные заемщики могут обратиться за отсрочкой или снижением платежей, используя оба вида каникул, в том числе по одному и тому же кредиту. Такие льготы можно получить друг за другом, но не вместе.

Согласно новому антикризисному закону, условия получения каникул проще, но обратиться за ними можно будет только до 1 октября 2020 года. При этом максимальный размер кредита по этому виду отсрочки для ипотеки фиксированный — 4,5 миллиона рублей в Москве и 3 миллиона в Московской области.

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18 МАЯ

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