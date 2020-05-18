РИАМО - 18 мая. Завершена проходка второго участка левого тоннеля между станциями «Нижегородская» и «Текстильщики» Большой кольцевой линии Московского метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Проходка велась на глубине от 11 до 22 метров в непростых гидрогеологических условиях по смешанным грунтам под действующей железной дорогой, путепроводом «Текстильщики-2» на Волгоградском проспекте и действующей Таганско-Краснопресненской линией метро. Несмотря на все эти сложности, проходка завершена в срок», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что после завершения работ тоннелепроходческий щит демонтируют и перевезут обратно на стартовую площадку для строительства участка правого перегонного тоннеля между этими же станциями.

Общая протяженность тоннеля между станциями «Нижегородская» и «Текстильщики» составляет 2780 метров. Несмотря на то, что длина заключительного участка составляет 375 метров, его проходка была очень ответственной.

Чтобы обеспечить безопасные условия эксплуатации действующих сооружений, была проведена большая подготовительная работа по разработке и согласованию проектной и технической документации.

«Во время проходки раз в три часа производился геотехнический мониторинг для тотального контроля всех конструкций в зоне влияния строительства», – отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.