РИАМО - 18 мая. В Московской области с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции разработали 13 профилактических мероприятий для организации работы на строящихся объектах, говорится в сообщении министерства благоустройства Подмосковья.

В разработке мероприятий участвовало и министерство благоустройства Подмосковья.

«Все работы по благоустройству теперь будут вестись с соблюдением этих 13 мероприятий. Контроль за их выполнением будут осуществлять сотрудники центра управления регионом», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

При организации работ на строительных площадках необходимо соответствовать утвержденному стандарту и соблюдать ряд правил.

Так, перед посадкой работников в автобус необходимо бесконтактно измерять температуру с ведением журнала прибытия, убытия. Также должна вестись видеофиксация, запись мероприятия каждое утро в 8:00 направляется в Центр управления регионом.

При этом рассадка в автобусе должна осуществляться в масках по принципу «один человек по ряду». Видео рассадки также не позднее 8:15 направляется в ЦУР.

К работе на стройплощадках допускаются только после осмотра медика — измерения температуры и консультации. Работников с признаками заболевания немедленно должны тестировать на инфицирование коронавирусом, доставлять в поликлинику. Журнал осмотра в 9:00 также направляется в ЦУР.

Также должна быть организована выдача масок и перчаток — по одному комплекту на три часа. Видеозапись отправляется с 9:30, а далее каждые три часа в ЦУР. При этом будет вестись проверка наличия масок и перчаток у рабочих (видео – с 10:00, а после каждые три часа после смены направляется в ЦУР).

Необходима организация мытья рук на объекте — каждые три часа после смены перчаток и перед приемом пищи. Мероприятие также должно с 9:30 и далее каждые три часа фиксироваться на видео, которое будет отправляться в ЦУР.

Кроме того, должна будет проводиться два раза в день (утром и вечером) дезинфекция мест общего пользования. Туалеты должны дезинфицироваться ежечасно, места приема пищи, контактные места – каждые два часа. Журнал дезинфекции – 13:00, видео направляется в ЦУР.

Также на строительном объекте должен быть специализированный бак для сбора и утилизации использованных масок и перчаток.

Еженедельно будет проводиться тестирование на коронавирус не менее 10% от числа рабочих на площадке, с обязательным охватом каждой бригады. Фиксация еженедельно по пятницам направляется в ЦУР.

«При выявлении признаков заболевания или положительного теста у рабочего бригады, изоляция всей бригады и незамедлительное проведение тестирования всей бригады», - говорится в материале.

Питание на стройплощадках будет организовываться по графику с обеспечением социальной дистанции. Фото будет должно отправляться в 14:00 в ЦУР.

Отъезд с работы также должен проводиться только после осмотра медика, должна измеряться температура и проводиться консультация. Журнал осмотра в 19:30 направляется в ЦУР.

Рассадка отъезжающих с работы в автобусе в масках по принципу «один человек по ряду». Видео в 20:00 направляется в ЦУР.

Все материалы ежедневно должны направляться в Центр управления регионом по графику.

Соблюдения данных мер позволит снизить риски распространения коронавирусной инфекции.

«На наших объектах к работам будут допущены только те компании, которые гарантируют исполнение всех вышеперечисленных мероприятий», — заключил Хайкин.

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18 МАЯ

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