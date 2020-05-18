РИАМО - 18 мая. Через неделю в Подмосковье пройдет праймериз «Единой России» – предварительное голосование по определению кандидатур для последующего выдвижения от партии кандидатов в депутаты, на выборы зарегистрировались 326 претендентов, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

В депутаты выдвинулись представители местных советов городских округов: Балашиха, Дмитровский, Лыткарино, Подольск, Фрязно, Молодежный, Электросталь. Также предварительное голосование по дополнительным выборам депутатов советов пройдет в городских округах: Богородский, Егорьевск, Люберцы, Талдомский, Красногорск, Наро-Фоминский, Воскресенск, Ступино.

«Общее количество замещаемых мандатов депутатов советов депутатов городских округов составляет 180. Зарегистрировано 326 кандидатов <…> В связи с эпидемиологической ситуацией в этом году голосование пройдет в удаленном формате», – сказал секретарь областного отделения «Единой России», председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что партия создала специальную цифровую платформу, которая позволяет сделать выбор в один клик. При этом дебаты не будут отменять – они также пройдут онлайн-формате.

«Институт предварительного голосования крайне важен, это существенно повышает качество кандидатов от нашей партии, увеличивает их конкурентоспособность», – подчеркнул председатель Мособлдумы.

Брынцалов отметил, что за счет внутрипартийного отбора в Мособлдуме абсолютно спокойны и уверены в том, что списки на выборах будут созданы исключительно в соответствии с пожеланиями жителей. Предварительное голосование проведут с 25 мая по 31 мая 2020 года.