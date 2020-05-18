РИАМО - 18 мая. В столичную больницу имени А.К. Ерамишанцева обратился 56-летний мужчина, который во время работы на даче в Подмосковье отрезал палец левой руки бензопилой, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Мужчина приехал в медучреждение с пальцем, который был помещен в холодный пакет без прямого соприкосновения со льдом.

«Очень скоро пациент оказался на операционном столе – реконструктивные микрохирурги приступили к работе. В течение 3,5 часов операционная бригада под руководством хирурга Георгия Назаряна восстанавливала положение пальца», — отмечается в материале.

Врачи соединили пястную кость левой руки и палец спицами диаметром один миллиметр, восстановили сухожилия разгибателя и сгибателя пальца. С помощью многократного увеличения сшили три пальцевые вены. Артерия пальца была повреждена, поэтому для восстановления кровотока в ампутированном пальце была использована артерия второго пальца.

Под оптическим увеличением восстановили нервы большого пальца, чтобы вернуть чувствительность.

Операция прошла успешно, кровоток восстановился, чувствительность должна восстановиться через несколько месяцев.

В скором времени пациента выпишут из стационара.